’Nodi d’amore’ porta generi di prima necessità nei luoghi alluvionati

"Come sempre quando c’è bisogno Nodi d’amore si muove e porta il suo aiuto", racconta Giovanni Gravili, presidente dell’associazione, che è andata nei luoghi dove il maltempo in Toscana ha fatto più danni. L’associazione ha portato generi di prima necessità a Campi Bisenzio, distribuendo acqua e altro fra la popolazione. "Qui ci sono tante persone bloccate e in difficoltà. Sembra di essere ancora in Emilia Romagna, che evidentemente non ci ha insegnato nulla: le persone fragili non sono tracciate. In questo modo non non sappiamo nemmeno dove e come agire".