No al forno crematorio "Il progetto sia ritirato"

Prese di posizione contro il progetto della realizzazione di un forno crematorio nei pressi del cimitero di Bettolle. È inserito nel piano strutturale approvato dal Comune di Sinalunga. Sui social ’Alleanza per Sinalunga’ ne ha diffuso la notizia manifestando perplessità. Ne è seguita una dura presa di posizione della Misericordia di Bettolle.

In una articolata lettera, a firma del presidente, si invita "vivamente il sindaco a ritirare la disponibilità del Comune ad accettare questo progetto. Il cimitero di Bettolle, a seguito delle urbanizzazioni realizzate negli ultimi decenni, si è venuto a trovare – scrive ancora il vertice della Misericordia – in posizione adiacente al centro abitato. La particella di terreno individuata per la realizzazione del forno tende verso le abitazioni esistenti, anziché verso il lato Guazzino, così da avvicinare ulteriormente la struttura al paese di Bettolle. A poche centinaia di metri dallo stesso cimitero sono stati recentemente costruiti un asilo e un campo sportivo, ampiamente frequentati".

Nella richiesta si espongono altri rischi legati alla realizzazione di questo impianto, "a partire un forte impatto inquinante (con fumi tossici e inquinamento acustico) e sicuramente dannoso per la nostra comunità". Sul tema è intervenuta anche l’unione comunale del Pd di Sinalunga che esprime un giudizio positivo sul piano strutturale ma "qualche perplessità relativa alla individuazione dell’area prevista per il cimitero di Bettolle".

L’iter per l’approvazione del piano strutturale è stato avviato nel 2018. E ancora non ha concluso il suo percorso perché interessa tutti e dieci i comuni dell’area.

Massimo Cherubini