Niente da fare per il Poggibonsi . In Coppa la spunta la Sangiovannese

POGGIBONSI

0

SANGIOVANNESE

2

POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; Cecconi, Borri (59’ Fracassini), Fremura, Palazzesi; Marcucci (59’ Martucci), Mazzolli (84’ Mignani), Bigica (66 Vitiello); Valori, Bellini, Belli (55’ Boganini). Panchina: Baracco, Pisco, El Dib, Lepri. Allenatore Calderini.

SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Della Spoletina, Fumanti, Santeramo; Nannini (76’ Shenaj), Sabattini, Bargellini (76’ Arrighi), Pardera, Pertici (83’ Lorenzoni), Rotondo (93’ Lombardi), Bocci. Panchina: Gioli, Orselli, Manetti, Seliuchenko, Romanelli. Allenatore Bonura.

Arbitro: Ammannati di Firenze.

Reti: 52’ Bocci, 79’ Rotondo.

POGGIBONSI - Uno-due della Sangiovannese nella ripresa e il Poggibonsi esce di scena al primo turno dalla Coppa Italia di serie D. All’equilibrio del primo tempo, con lieve prevalenza del team di Calderini, segue un periodo post intervallo poco convincente per i Leoni, che subiscono lo svantaggio mostrando poi limitati segnali di reazione, fino a subire il raddoppio da una Sangiovannese che a conti fatti merita il verdetto a proprio favore e il conseguente passaggio. I giallorossi si procurano in avvio le migliori opportunità senza riuscire però a concretizzare. Una fase priva di emozioni è interrotta dallo spettacolare gesto atletico al 39’ di Pardera, che in rovesciata impegna in maniera severa Pacini. Un minuto più tardi il baby Barberini in tuffo neutralizza con bravura un insidioso diagonale di Bigica.

Si smarriscono oltre la traversa i tentativi di Bargellini per gli ospiti e di Mazzolli (su calcio piazzato da buona posizione) per i locali. E’ invece il 52’ quando, su cross da sinistra di Pertici, colpisce di testa pressoché indisturbato Bocci per il vantaggio della Sangiovannese. Calderini risponde avvicendando Belli con Boganini e operando il successivo cambio multiplo (in campo Martucci e Fracassini in luogo di Borri e Marcucci). Il Poggibonsi non si scuote ed è invece la Sangiovannese ad avere tre chance: nel consuntivo anche il palo di Sabattini. Potenzia l’attacco il Poggibonsi con Vitiello, ma è sempre la Sangiovannese a mostrare la propria propensione alla manovra tenendo a debita distanza dall’area i Leoni.

Al 79’ la Sangiovannese legittima il successo e la qualificazione conquistando con Shenaj, appena entrato, un ineccepibile penalty. Dal dischetto, Rotondo si vede respingere l’esecuzione da Pacini. In seconda battuta, però, ribadisce nel sacco: 0-2.

Paolo Bartalini