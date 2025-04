Nido e materna insieme. Il primo Centro ’zerosei’ nascerà a Costalpino

Arriva il primo ’Centro educativo integrato zerosei’, vale a dire asilo e scuola materna insieme. Con delibera della giunta, su proposta dell’assessore all’istruzione Lorenzo Loré è istituita la nuova realtà educativa presso la scuola dell’Infanzia comunale Raggio di Sole di Costalpino.

Il nuovo modello educativo, che sarà attivato in via sperimentale dal prossimo anno scolastico, rappresenta un passo significativo verso l’innovazione pedagogica e la continuità formativa per i bambini da tre mesi a sei anni. Il Centro educativo integrato Zerosei integra i servizi per l’infanzia in un’unica struttura, promuovendo la continuità pedagogica tra i diversi segmenti educativi.

La programmazione didattica sarà articolata in base alle diverse fasce di età, con un coordinamento pedagogico unitario e percorsi di formazione congiunta per il personale educativo.

L’iniziativa prende le mosse dallo stato di fatto: ovvero dalla crescente richiesta di posti nei nidi d’infanzia e un’offerta invece maggiore alla necessità nella scuola materna: attualmente, il Comune di Siena dispone di 7 nidi d’infanzia e 6 scuole dell’infanzia, ma i posti nei nidi risultano insufficienti a soddisfare la domanda delle famiglie, mentre in alcune scuole dell’infanzia si registra un parziale esubero di posti. La scuola Raggio di Sole è stata dunque individuata come sede ideale per ospitare questa nuova realtà educativa, grazie a caratteristiche strutturali e funzionali adeguate.

"L’istituzione del Centro educativo integrato – sottolinea l’assessore Loré – è una risposta concreta alle esigenze delle famiglie e un’opportunità per sperimentare nuove metodologie educative. Questo modello si basa su principi di inclusione, continuità educativa e valorizzazione delle competenze pedagogiche. La creazione del Centro è resa possibile dal decreto legislativo 65 del 2017, che ha istituito il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni; e si ispira alle ‘Linee pedagogiche per il Sistema integrato Zerosei’ del Ministero dell’Istruzione".