Niccolò Giomarelli sul tetto del mondo: è il campione di vela under 17

Niccolò è salito sul tetto del mondo e ha conquistato il titolo di campione di vela nel campionato di Open Skiff. Il giovane chiancianese si è laureato campione under 17 grazie a delle regate straordinarie che hanno conquistato anche la Federazione che lo ha decretato fra i migliori giovani velisti italiani. Niccolò Giomarelli ha conquistato ieri il titolo nelle acque di Rimini con gare al cardiopalma, dimostrando una bravura eccezionale. Il chiancianese che ha stampato sulla maglietta i colori del centro velico di Castiglione del Lago è tornato in testa giovedì: con un 8-5-1 l’azzurro è al comando con 6 punti di vantaggio sul francese Moritz Blum (10-1-3) e con 11 sull’altra francese Margot Berenger, prima femmina e terza assoluta.

Quarto il tedesco Kreutzer a due punti dal podio. I giovani atleti hanno combattuto con grande agonismo ed altrettanto fair play, incondizioni meteo difficili visti il poco vento e il molto caldo.

Giomarelli è stato il più bravo a leggere la brezza davanti al mare di Rimini e a disegnare sulle onde un percorso perfetto, tagliando così fuori gli avversari più temibili. Niccolò ci ha abituato alla vittoria, perché è un giovane atleta in grado di superare nuovi limiti e sfruttare il vento per correre sull’acqua sempre più veloce; il giovanissimo campione è stato poche settimane fa ospite d’onore a Genova in occasione dell’arrivo dell’ epica regata, Ocean Race.

Per lui una passarella virtuale di onde increspate dalla brezza marina che l’hanno lanciato verso questo splendido podio mondiale. Non si concludono qui le regate del giovane chiancianese: nei prossimi giorni giomarelli tornerà di nuovo in acqua per nuove sfide e per raccontarci il suo rapporto con il vento.

Anna Duchini