Nelle edicole e in libreria ’Poggibonsi racconta’ di Franco Burresi

È disponibile nelle librerie e nelle edicole di Poggibonsi il libro di Franco Burresi ‘Poggibonsi racconta – 180 storie vicine e lontane’ (Edizioni Eurograf). Una miscellanea di racconti di vario genere: aneddoti, leggende, storie di vita quotidiana, piccoli scoop di carattere storico.

Nel libro di Burresi si incontrano a Poggibonsi personaggi come il Savonarola, Michelangelo, Galileo, Alfieri, Garibaldi, Pascoli, tanto per citarne alcuni, e poi papi, imperatori, medici come Antonio Frilli o Pietro Burresi, personaggi dello sport e dello spettacolo, ma anche tante persone comuni. Il risultato è un piacevole e interessante racconto corale, che unisce i riferiemnti al territorio con i ritratti di personaggi di grande fama.