Nel ricordo di Giulia. Progetto librerie Cleio

A Colle parte l’importante progetto delle librerie Cleio, circuito al quale aderisce la libreria L’ornitorinco. Fino al 31 marzo sarà possibile acquistare a L’ornitorinco libri che saranno di supporto alla Fondazione nei suoi incontri nelle scuole primarie e secondarie, una vera e propria biblioteca itinerante. A L’ornitorinco, inoltre, c’è la convinzione che le parole salvano e quindi chiediamo l’aiuto di tutti per insegnare il rispetto donando un libro a favore della Fondazione Giulia Cecchettin.

I testi sono stati selezionati da Andersen, il più noto e diffuso mensile italiano di informazione sui libri per bambini e ragazzi, la scuola e le politiche di promozione culturale dell’infanzia. La bibliografia è composta da circa 170 titoli di libri per bambini e bambine e ragazzi e ragazze, è suddivisa in quattro categorie, distinte per fasce d’età, che toccano i temi dell’amore, la declinazione al femminile, la relazione con gli altri, il corpo.

I libri andranno poi a formare una donazione collettiva alla Fondazione e le librerie stesse doneranno una parte della bibliografia. È quindi tutta una comunità che si mette in moto, librerie, editori, autori, promozioni, insieme, convinti che si possa essere motore di un cambiamento che parte dalle parole, dalla gentilezza, dalla cura dell’altro e dal libro, come strumento di tutto questo.

Saranno organizzati due eventi che faranno da corollario all’iniziativa: 15 Marzo alle 17,30 ‘Penso Parlo Posto’ con Carlotta Cubeddu. Una Breve guida alla comunicazione non ostile. Il 29 marzo alle 17 ‘Maratona Di Lettura’ con gli interventi de La Collettiva.