"Nel 2024 azzerati un po’ di conti. Ora ho solo debiti verso Giovanni"

"Viso d’angelo ha passato un bell’inverno. E’ ancora un po’ ’ciccione’, siamo a marzo. Se lo riporto per la Piazza? Certo, lui sta bene in qualsiasi lotto. In alto o in basso. Un cavallo positivo per il Palio. E’ perfetto", dice Tittia. "Se lo monto io in provincia? No, forse a Mociano. Ad oggi il fantino di scuderia è Stefano Piras", annuncia. Quanto al figlio Mattia "è piccino – spiega –, zero. Per ora riesco a tenerlo".

In un lotto con Benitos, Anda e Bola, Viso d’angelo è inferiore? "Presto per dirlo, vanno rivisti tutti in provincia. Poi quando si arriva al Palio le idee saranno più chiare".

Benitos ad ora è imbattibile? "Non credo".

Mentalmente come si riparte dopo l’Assunta 2024? "Bene. Ho passato un inverno dove mi sono chiuso un po’ in casa facendo il lavoro di sempre".

Resettato, dunque. "Tutto. Nel bene o nel male resetto sempre in due giorni".

C’è stato un elemento positivo tratto dalla stagione 2024? "Ho azzerato un po’ di conti e si riparte da zero".

Significativo... "Chiaro che quando vinci tanto e tocchi quasi il massimo forse c’è da rendere in qualche maniera, non lo so, forse più moralmente. Ho azzerato tutto. Penso solo a Giovanni. Ai miei rapporti che vengono da sempre, che non mi hanno mai abbandonato. Anzi".

I rapporti restano però Tittia non ha più debiti con nessuno. "Con Giovanni e basta".

L’unico debito dunque è vincere. "Sempre e comunque".

L’estrazione quanto potrebbe spostare? "Si dice tutti gli anni, questa volta sono più del solito e dunque sposta. Spero che escano Le Contrade a favore mio e di avere una bella possibilità di scelta a luglio".

Anche Scompiglio ha detto di volersi guardare ancora più intorno, dopo essersi aperto tanto anche nel 2024. "Io questo no. E’ 20 anni che ci sono dirigenze e Contrade che mi stanno dietro. Voglio portare rispetto a loro fino in fondo. Sempre le stesse, vado avanti per questa strada".

Tartuca, Selva, l’Istrice, il Drago... "Sicuro. Strade percorribili".

Rimonteresti a luglio nell’Istrice? "Sì, certo perché no. Se c’è la situazione. Da parte loro è lo stesso"

Qualche amicizia si è allentata? "Che risulti a me no".

Quando hai vinto una corsa a Pian delle Fornaci Velluto ha allungato la mano verso di te, una sorta di buffetto: pace fatta? "Non ho mai discusso con nessuno, magari con qualcuno vai più d’accordo e con altri meno. Mai discusso con nessuno, Poi ognuno giostra il suo modo di fare come gli torna comodo, va bene così. I conti si tireranno più avanti".

A luglio cavalli esperti e sicuri, che hanno corso il Palio "Cavalli esperti sempre. Per me sì. I migliori dentro, sennò rischi che c’è un cavallo che nessuno se lo immagina".

Laura Valdesi