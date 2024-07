Turismo sostenibile: partono le navette per il centro storico

Siena, 27 luglio 2024 – Sostenibilità ambientale, sicurezza nella circolazione, valorizzazione del centro storico, ottimizzazione dei flussi turistici: sono le principali linee guida che hanno ispirato al Comune la sperimentazione, da agosto fino a novembre, del servizio navetta bus turistici in città.

Con il progetto i bus turistici attraccheranno in zona Pescaia (terminal Pescaia Alta o Fagiolone) e i turisti saranno trasportati da e per il centro attraverso navette. Lo scopo è allontanare i bus dalle zone limitrofe al centro. Il servizio in questa prima fase riguarderà solo l’attracco maggiormente utilizzato, ovvero San Prospero, per poi essere esteso agli altri.

Le navette, negli orari non scolastici, collegheranno in modo continuo l’attracco di Pescaia Alta con il Campino di San Prospero allungando al ritorno il percorso verso il Fagiolone; una volta ripartita dal Fagiolone la navetta si posizionerà nuovamente in Pescaia Alta per iniziare una nuova corsa.

Il progetto è stato realizzato dagli assessorati al turismo e ai trasporti e partirà dall’1 agosto. E’ previsto nella fascia dalle 9 alle 19: navette porteranno i turisti in arrivo con il bus da Pescaia Alta fino a San Prospero, tranne che nella fascia oraria fra le 12.15 e 14.15 dei giorni scolastici durante la quale le navette partiranno dal Fagiolone; al termine della visita le navette trasporteranno i turisti da San Prospero al bus in sosta al Fagiolone. Negli orari scolastici i bus dovranno fermarsi al Fagiolone dove i passeggeri usufruiranno del sevizio navetta per raggiungere San Prospero. Al termine della visita al centro i turisti arrivati in San Prospero con la navetta, dovranno tornare all’attracco per essere trasportati al Fagiolone e ripartire; i turisti arrivati in San Marco dovranno tornare all’attracco per poi ripartire col bus. I bus con prenotazione effettuata on line potranno andare direttamente all’attracco solo nell’orario indicato in sede di prenotazione; i bus senza prenotazione saranno autorizzati all’attracco di Pescaia Alta o San Marco in base alla disponibilità degli stalli.

Nella fascia oraria 9-19 saranno attivi solo gli attracchi di Pescaia Alta e San Marco e il servizio riguarderà inizialmente solo l’attracco Pescaia Alta. I bus con scelta attracco Pescaia Alta raggiungeranno l’attracco dove avverrà il trasferimento dei passeggeri dal bus alla navetta con possibilità da parte dei turisti di scegliere anche di proseguire il percorso a piedi tramite il sovrappasso; i bus, arrivati a Pescaia Alta, dovranno fermarsi al Box1 per la discesa dei passeggeri che andranno a piedi al Box2, per salire sulla navetta che li porterà al Campino di San Prospero dove avrà inizio la loro visita al centro.