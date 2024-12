Natale a Rapolano Terme: inaugurata la Mostra del Presepio al Palazzo Pretorio

Un paese e i suoi presepi. È già Natale a Rapolano Terme dove si inaugura (oggi alle 16) la Mostra del Presepio, ospitata dal recentemente ristrutturato Palazzo Pretorio: l’esposizione rientra nelle iniziative di Natale organizzate del Centro culturale La Piana "Giancarlo Battagli", oltre che nel cartellone di eventi promosso dall’amministrazione comunale. All’interno della mostra, opere di amici e soci dell’associazione tra cui Romano Dini, la ditta Arxhia e Marco Bonechi.

Qualche ulteriore giorno di attesa invece per il presepe monumentale allestito, come da tradizione, nella chiesa di San Bartolomeo in piazza Castellare: nell’anno giubilare 2025, i presepisti, che tradizionalmente collocano la natività in una location diversa, hanno voluto rendere omaggio a questo percorso di fede incastonando la nascita di Gesù nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, circondata dalle porte sante di tutte le chiese del territorio. Suggestivo anche l’inserimento di un fenomeno astrologico studiato da Keplero nel 17° secolo che oggi porta gli studiosi a stimare con buona approssimazione la data esatta della nascita di Gesù.

La mostra e il presepe monumentale sono aperti al pubblico nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30; il sabato solo di pomeriggio. Confermato poi il percorso presepiale per le vie del centro storico con opere e sculture a grandezza d’uomo realizzate con stili e tecniche diverse da artisti locali quali Alessandro Grazi, Angelo Benedetti, Carlo Pasqui, Caterina Moscadelli, Fabio Mazzieri, Giovanna Sanna, Marcella Matteoli, Mario Boni, Massimo Tei, Paola Peparini, Rosalba Parrini, Sergio Pratesi e Silvia Bulfoni.

Non sono gli unici eventi natalizi in programma oggi a Rapolano: alle 16 in piazza Matteotti apre l’ufficio postale di Babbo Natale; alle 21 al Teatro del Popolo, concerto di Santa Cecilia dall’Associazione Filarmonico Drammatica "Sorgente Musicale" diretta dal maestro Marco Piattelli (ingresso gratuito).