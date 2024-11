Natale a Montepulciano. Fine settimana di eventi: "Una crescita costante"

Domenica si entra nel mese-clou delle feste di fine anno, la parola ’dicembre’ porta dritta verso i riti, le tradizioni e i piaceri che caratterizzano questo affascinante periodo e il Natale a Montepulciano si fa trovare tirato a lucido. Per il suo terzo fine settimana del 2024, la manifestazione che, per prima, nel 2014, ha rilanciato in Italia centrale l’idea dei classici mercatini di stampo mittel-europeo, facendo affidamento sulla bellezza della cittadina rinascimentale e su idee fresche e accattivanti, propone a pieno regime le sue tante attività e attrazioni, forte di un consenso crescente.

"Domenica scorsa abbiamo registrato un picco di presenze, in aumento anche rispetto alle precedenti edizioni" conferma Enrico Limardo, ideatore dell’evento e rappresentante dell’associazione organizzatrice Vivi Montepulciano. "Una crescita con minori problematiche nella gestione", prosegue Limardo.

"La manifestazione ha raggiunto una sua piena maturità, i meccanismi sono rodati e tutto funziona secondo i piani, anche grazie alla collaborazione con le istituzioni (per primo il Comune) e le associazioni. Rimane la problematica dei posti-auto, che affrontiamo con un servizio gratuito di bus-navetta che fanno la spola con i parcheggi scambiatori, ma non è relativa solo al Natale". "Assistiamo a un cambiamento del nostro pubblico – prosegue –. Il Castello di Babbo Natale fu il primo motivo di attrazione, soprattutto per famiglie con bambini piccoli; ora il mercatino, arrivato a settantadue casine, sempre in piazza Grande, con una differenziazione di prodotti, e con l’area food, che propone tutti i piatti tipici del territorio, si afferma sempre di più, attirando coppie e gruppi organizzati. Un’altra novità positiva è la presenza di stranieri che prima si vedevano solo per i giorni delle feste, ora stanno anticipando il proprio arrivo. Aumentano i benefici per l’occupazione e si allunga la stagione turistica".

Nel programma di questo week-end, l’apertura del Castello e dei mercatini dalle 10.30 alle 19.30, con l’elegante illuminazione della piazza e le proiezioni di videomapping. Nella casa del personaggio più amato dai bambini, si gioca, in maniera anche creativa, si può scrivere la ‘letterina’ e vedersi assegnare dallo specchio magico una mansione da elfo. Nel giardino della Fortezza si passeggia in sella ai mini-pony mentre è confermata l’apertura al volontariato: dopo molti anni, torna domenica il comitato provinciale Unicef di Siena, il ricavato della vendita dei gadget sarà destinato alla lotta alla malnutrizione. Abbinamento tra piaceri del gusto e della vista alla Christmas Terrace, in piazzetta del Leone, con degustazioni di Vino Nobile di Montepulciano, in collaborazione con il consorzio dei produttori, affacciati sulla Val di Chiana e la Val d’Orcia. Ancora, i suonatori di corno da caccia e le Bianche presenze, artisti di strada sui trampoli (sabato, rispettivamente dalle 11.30 e dalle 16.30), e la Girlsesque Street Band, formazione tutta al femminile, domenica dalle 11.30. Al Giardino di Poggiofanti in funzione la pista di pattinaggio sul ghiaccio.