’Nascere e morire nell’arte’. Opere e pggetti medici in Pinacoteca e al Museo di Strumentaria

Sabato prossimo alle 11 in Pinacoteca il terzo incontro del ciclo Scienza ad Arte dal titolo ’Nascere e morire nell’arte’. La storica dell’arte Elisabetta Belli e Davide Orsini, Direttore del Sistema Museale Universitario Senese, mostreranno alcuni dipinti evidenziandone aspetti che rinviano all’arte medica. Sarà presa in considerazione la rappresentazione della nascita, ‘letta’ alla luce delle opere d’arte conservate in Pinacoteca e di strumenti scientifici che saranno visibili nel Museo di strumentaria medica. Ci si soffermerà anche sull’opera di Sano di Pietro, la Pala dei Santi Cosma e Damiano.