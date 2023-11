Nasce SoftPos App Mps per pagamenti digitali

Banca Mps amplia l’offerta di soluzioni di strumenti di pagamento digitale con SoftPos, un’app sviluppata da Nexi, ideale alle attività svolte in mobilità, per gli esercizi commerciali o le libere professioni. Grazie a SoftPos è possibile associare lo smartphone o il tablet per accettare pagamenti con carte contactless e tramite digital wallet, in pochi passaggi nella massima semplicità e sicurezza e con l’emissione della ricevuta, inviata digitalmente al cliente.

Il trend in crescita sui pagamenti digitali in Italia conferma la decisione di Banca Mps nel proporre SoftPos, soluzione digitale che, oltre al vantaggio della dematerializzazione degli incassi, consente all’esercente di accettare pagamenti digitali in sicurezza, tramite un dispositivo di uso ormai quotidiano ed a basso costo.

Un’app che può essere utilizzata come Pos principale, aggiuntivo o di back up, ideale per gestire momenti di maggiore affluenza in negozio, delivery o dovunque ci sia necessità di accettare pagamenti in mobilità, come ad esempio presso fiere ed eventi.

Maurizio Bai, Chief Commercial Officer Imprese e Private di Banca Mps, ha dichiarato: "Banca Mps, da anni attenta alle esigenze delle imprese del territorio, presenta una nuova soluzione tecnologica per facilitare i pagamenti digitali. Sviluppata da Nexi, rappresenta un valore aggiunto per la clientela che gestisce attività commerciali in mobilità.

Con SoftPos offriamo un servizio che assicura a chi lo possiede velocità nel ricevere i pagamenti e a chi effettua l’acquisto una user-experience facile e sicura. Con questo software Pos Banca Mps vuole dare un altro segnale concreto del suo costante impegno in termini di sostenibilità: grazie all’utilizzo dello smartphone o del tablet c’è un risparmio di carta grazie all’invio della ricevuta via mail o messaggio".