Nasce il Centro su Diversità e mobilità preromane

E’ stata siglata il 21 dicembre la convenzione tra il ministero dell’Universita e Ricerca e Università per gli stranieri di Siena. Sono stati destinati 3 milioni in 5 anni per la nascita di un Centro di archeologia per le diversità e la mobilità preromane, Cadmo, che sarà diretto dal professor Jacopo Tabolli. Il primo anno vedrà un finanziamento di 598.500 euro destinato all’acquisto di un immobile a San Casciano dei Bagni che possa ospitare ricercatori da tutto il mondo, oltre ad aule di didattica. Diventerà un hub universitario con una missione inclusiva, aperto al mondo scientifico e alla comunità locale, un progetto che non ha precedenti. A breve l’Università emetterà una manifestazione di interesse aperta a chi vorrà partecipare. L’immobile che l’Università andrà ad acquistare dovrà corrispondere ad alcuni requisiti quali l’accessibilità, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la visibilità e una localizzazione centrale da cui si possano raggiungere a piedi lo scavo del Bagno Grande e il Museo che nascerà a breve. Al termine dei cinque anni questa estensione dell’Università per Stranieri è destinata a persistere e autofinanziarsi attraverso progetti di formazione e azioni per un futuro sviluppo sul territorio. Il progetto che ha fondi ordinari del Ministero, deve il proprio successo alla contaminazione e compenetrazione tra il mondo scientifico internazionale e la comunità di San Casciano dei Bagni.