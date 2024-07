Nasce Ikigai Life Science. La ricerca nelle start up

Oltre 50 partecipanti, in presenza e collegati da remoto, per ‘Ikigai Life Science’, il nuovo programma per lo sviluppo di progetti imprenditoriali nei settori Healthcare e Life Sciences promosso dal progetto Ikigai di Fondazione Mps, in collaborazione con Fondazione Toscana Life Sciences. I lavori sono stati aperti dal direttore generale di Fondazione Mps, Marco Forte.

"Il programma si innesta in un settore industriale, quello delle Scienze della Vita, su cui il territorio senese e Fondazione Mps puntano già da molti anni – ha detto il dg -. La nuova iniziativa ha l’obiettivo di generare sinergie fra le iniziative supportate dalla Fondazione, così come potrà avvenire tra Tls e Ikigai".

Sono intervenuti per l’occasione anche Alessio Smeraldo, business creation lead di Eit health, network europeo all’interno del quale l’iniziativa Ikigai Life Science sarà sviluppata, Stefano Liessi, Ceo di Incrementum Factory, società specializzata nello sviluppo dell’innovazione in campo Life Sciences che affiancherà IKIGAI nel nuovo programma, e Davide Cecchini, managing director di Ikigai.

"Toscana Life Sciences – ha dichiarato Andrea Frosini, Intellectual property manager di Toscana Life Sciences - intende mettere a disposizione di chi ha idee innovative la rete e le competenze della Fondazione per colmare il gap tra produttività scientifica, molto alta in Italia e nello stesso territorio senese, e il proliferare di iniziative imprenditoriali in questi settori".

Le candidature per Ikigai Life Science saranno aperte fino al 18 settembre,il programma accoglierà 6 team con proposte di innovazione nei campi Healthcare e Life Science, dai dispositivi medici, al biotech, fino alle innovazioni nel campo della produzione. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina: http://ikigaihub.it/ikigai-life-science.

E.R.