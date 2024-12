Musica al Teatro dei Rozzi. Concerto di Natale del conservatorio Franci

Sulle note iniziali di Gabriel Fauré prenderà vita il concerto di Natale del Conservatorio Franci. Lunedì 16 dicembre, l’evento avrà come cornice il Teatro dei Rozzi (inizio alle ore 21) con ingresso gratuito con offerta libera destinata al Comitato di Siena della Croce Rossa Italiana. Oltre ai 50 musicisti dell’Orchestra Rinaldo Franci si esibiranno alcuni dei talenti del Conservatorio: Pierfrancesco Grelli al contrabbasso, Emanuele De Luca al violino, il maestro Massimo Marone. Una serata organizzata in collaborazione del Comune di Siena e il Comitato Croce Rossa, per un modo per salutare in musica l’arrivo delle festività natalizie e la chiusura dell’anno. L’evento si apre con tutto l’innovativo novecento, ma anche ligio alla migliore tradizione classica, di Gabriel Fauré con l’Ouverture Masque set Bergamasques opera 112 e "Pelleas et Melisande", composizione di fine ottocento, particolare musica di scena, una suite sinfonica di raro interesse. Il concerto vedrà poi l’esecuzione del "Concerto per contrabbasso e orchestra op. 3" di Sergej Koussevitzky e "Zingaresca opera 20 per violino e orchestra" di Pablo de Serasate. Un bel modo per chiudere un anno intenso e ricco di novità per il Conservatorio Franci, che adesso può contare su un innovativo e funzionale auditorium, altri spazi che prevedono anche la possibilità di registrare brani che vengono eseguiti in una attrezzata tutta nuova aula multimediale. Anno che ha visto anche l’avvicendamento alla direzione artistica con Carlomoreno Volpini, docente di Ritmica e percezione Musicale dal 2013, che prende il ruolo di Matteo Fossi, che ha diretto l’istituzione senese per un triennio, con la conferma alla presidenza di Anna Carli. Dodici mesi quindi che hanno confermato la crescita del Conservatorio senese, con le sue 30 cattedre di cui 28 di ruolo. Sarà una festa per tutta la "comunità Franci", che adesso può contare su 230 iscritti di cui 177 nuovi studenti per i Corsi Accademici e 58 nuove iscrizioni nel corsi base.

Massimo Biliorsi