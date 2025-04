Museo Chianti Origo . Un anno di successi

Il Museo Chianti Origo di Gaiole in Chianti ha festeggiato il suo primo anno di vita. Il polo culturale nato negli spazi delle ex Cantine Ricasoli e il Comune hanno celebrato questo primo importante traguardo con un evento speciale: un open day dedicato agli operatori turistici e ricettivi.

"Chianti Origo è molto più di un polo culturale, è un sogno collettivo, che abbiamo realizzato insieme alla nostra comunità e ai nostri partner – afferma Michele Pescini, sindaco di Gaiole in Chianti - È il cuore pulsante di un progetto identitario, che racconta il nostro passato diventando fonte di ispirazione per il futuro. Il nostro Comune ha promosso e sostenuto questo progetto ambizioso credendo fin dal primo giorno nel suo potenziale. Continueremo a coltivarlo con passione, perché siamo convinti che la cultura, attraverso il lavoro condiviso tra pubblico e privato, istituzioni e cittadini possa essere motore di nuove energie e di nuove opportunità per tutti".

"Chianti Origo rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio - aggiunge Maria Selvolini, assessore al turismo di Gaiole in Chianti - un punto di incontro tra cultura e turismo che valorizza la nostra identità e offre nuove prospettive di crescita. Durante l’open day, gli operatori hanno potuto esplorare i vari spazi del polo culturale: dal Museo Alle Origini del Chianti, alla sala Terre di Gaiole, passando per Casa Eroica e la Ciclofficina Luciano Berruti, fino alla Galleria Olmastroni. Ad accoglierli è stata la consigliera comunale Alice Giovannuzzi: "Consideriamo Chianti Origo la porta d’ingresso privilegiata per la visita del territorio del Chianti", ha detto.