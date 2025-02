Muore fuori strada con l’auto. Un uomo che passeggia con il cane dà l’allarme

di Laura ValdesiTragedia a Sinalunga, domenica verso le 16.30, quando un’auto è finita fuori strada sulla Sp 11. All’interno un operaio ucraino di 65 anni: quando è stato trovato era ormai senza vita. Probabilmente ha avuto un malore, di qui l’incidente. Un lutto che ha spezzato la tranquilla atmosfera festiva, che ha visto in questa zona della Valdichiana molti recarsi al vicino carnevale di Foiano della Chiana, altri hanno approfittato del clima mite dopo il sabato piovoso per una passeggiata.

L’uomo che ha perso la vita, M.K., era conosciuto a Sinalunga perché, sebbene sembra si fosse trasferito da un po’ di mesi nel Lazio, ha vissuto in Valdichiana a lungo lavorando nel settore edile. A Torrita vive tuttora un figlio. Gli accertamenti sono stati svolti dai carabinieri della stazione locale: chiare le cause, la salma è già stata restituita ai familiari.

Ma cosa è successo con esattezza domenica? A definirlo saranno i rilievi effettuati ma sembra che l’uomo stesse procedendo da Torrita verso Sinalunga quando, lungo la complanare, nel tratto in cui la strada si avvicina al torrente Foenna, è uscito di strada in una semi-curva. Sfortuna ha voluto che proprio in quel tratto di pochi metri non ci fosse il guard-rail per via di un accesso carrabile ad un campo. Così la vettura è piombata nel fosso, schiantandosi sull’argine interno.

A trovare la macchina è stato un uomo che passeggiava con il cane. Non era facile notarla in quel punto. Quasi nel medesimo tratto, già in passato si sono verificati altri incidenti, però dove c’era il guard-rail. Per l’operaio non c’era comunque ormai più nulla da fare, nonostante sia stato dato subito l’allarme. E’ intervenuta l’automedica di Nottola, unitamente alla Misericordia di Sinalunga. Dal distaccamento di Montepulciano sono arrivati i vigili del fuoco che sono scesi sull’argine del corso d’acqua per le verifiche. Anche la polizia municipale di Sinalunga, ieri in servizio di supporto al Carnevale, al rientro si è fermata sul luogo della tragedia quando ormai stavano tirando fuori la macchina dell’operaio dal fosso.