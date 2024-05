Mula, quel bacio al cielo per Brio: "Corre con me, grazie a lui questa vittoria importante"

di Laura Valdesi

SIENA

"Andrea lo porterò ogni volta a cavallo con me". L’ha sempre detto, Antonino Mula, da quando Brio è scomparso. Un colpo per il Palio e per chi gli voleva bene. Uno scossone per il giovane fantino di Oliena, arrivato alla scuderia di Vescovado nel 2016. Ma lui si è rimboccato le maniche, mettendo su una scuderia. Soprattutto lavorando sodo per archiviare la parentesi del debutto nel Valdimontone dove non era riuscito a fare quello che certo sognava.

"Andrea , anche venerdì sera durante il Memorial Favari a Legnano, era con me. Ha spinto tanto forte, l’ha fatto insieme a me. E’ anche grazie a lui se sono arrivato primo", racconta Mula che, all’arrivo per i colori di Sant’Ambrogio, davanti al grintoso Alessio Bincoletto (San Bernardino) ha alzato la testa al cielo mandando un bacio fin lassù. "Sì, era per Andrea", conferma. Proprio come quando, nel maggio 2022, alla ripresa delle corse dei cavalli dell’Albo dopo la pandemia, aveva fatto lo stesso montando Techero.

Un successo netto e di forza, quello di Mula. Conquistato "cercando di andare subito in testa, davanti, un vantaggio da prendere in una pista come quella di Legnano", spiega confessando "che vincere fa bene, al cuore, alla testa e a chi ti sta vicino. Era il quinto Memorial, finora non ero mai riuscito a conquistarlo. Magari avevo battagliato però mai primo. Il cavallo questa volta andava fortissimo".

Viene considerato un trampolino di lancio vincere la provaccia per i giovani fantini. Da Siena sono arrivati messaggi?

"Direi di più. In questi giorni a Legnano sembra di stare in Piazza da quanti senesi ci sono. Infatti quando sono tornato in contrada tantissimi che sono qui per il palio che si corre oggi sono venuti a salutarmi e a complimentarsi".

Di quali contrade?

"Eh, questo non si può dire. Però è stato un grande piacere".

Promesse in vista del rientro in Piazza a luglio?

"Vivo giorno per giorno, anche se un po’ di strade ce l’ho. Diciamo che sto rivedendo la luce".

Cavalli di scuderia che possono correre il Palio di Provenzano?

"C’è Bim Bum Bam del Marchetti che ha fatto benissimo in provincia e può essere a disposizione dei capitani".

A chi dedichi questa vittoria?

"A chi mi sta vicino e non ha mai smesso di farlo,, alla mia famiglia, alla fidanzata, agli amici che mi supportano e sostengono anche nei momenti bui".

Oggi sarai a Legnano ma con gli occhi all’estrazione a sorte.

"La guarderò in diretta".