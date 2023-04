Mps Tenimenti Trattative per la vendita

Mps va avanti nell’esecuzione del piano industriale e degli impegni presi con la DgComp da parte dello Stato Italiano, azionista di riferimento della banca, connesso al via libera all’aiuto di Stato e al piano di ristrutturazione 2017-2021. Il passo avanti sono le trattative, avviate, per la cessione dell’azienda agricola Mps Tenimenti Poggio Bonelli e Chigi Saracini. E’ il collegio sindacale della banca, nella relazione predisposta per l’assemblea del prossimo 20 aprile, a dare conto delle "interlocuzioni per la possibile cessione" avviate dalla banca alla data della relazione dell’organismo di controllo. Le tenute Poggio Bonelli a Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena, nella zona del Chianti Classico senese, oltre ai vigneti offrono ospitalità nelle strutture per l’agriturismo.

La relazione del Collegio sindacale indica che la banca intende rinnovare gli organi di amministrazione della società agricola, attualmente in regime di prorogatio. Per la vendita di Mps Tenimenti la banca ha tempo, in teoria, fino alla fine del 2024, si ricorda nel fascicolo del bilancio. In alternativa alla vendita della società agricola e di altre partecipazioni non bancarie, Mps sarà costretta a cedere la remunerativa partecipazione nel capitale della Banca d’Italia.