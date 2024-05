Mps, i conti del trimestre. Indizi sulle strategie future

Oggi, alle 8,30, in leggero anticipo rispetto al previsto per consentire agli analisti e alla comunità finanziaria di partecipare anche alla conference call di UniCredit, in programma alle 10, l’ad di Banca Mps Luigi Lovaglio, presenterà i dati di bilancio del primo trimestre di Rocca Salimbeni. Il taglio dei tassi della Bce deve ancora arrivare, i primi tre mesi del 2024 sono andati in scia alle ottime performance finanziarie dell’anno scorso. Quindi i conti di tutte le banche, Monte dei Paschi compresa, dovrebbero essere sempre positivi, grazie ai margini di interesse alti.

Sulla Rocca però sono consapevoli che al bilancio trimestrale mancheranno alcune somme straordinarie, a partire dagli accantonamenti smobilizzati per le cause legali. Milioni di euro tornati nel capitolo ricavi, che hanno rimpinguato gli utili 2023, fino a farli superare la quota di 2 miliardi di euro. Il risultato migliore di tutta la storia quasi trentennale di Banca Mps società per azioni.

Molto presumibilmente, l’ad Lovaglio oggi illustrerà un altro bilancio positivo. Alla vigilia del pagamento dei dividendi, 25 centesimi per azione, previsto per il 22 maggio. Se si guarda all’andamento in Borsa, ieri il titolo Mps ha chiuso con un rialzo dell’1,50%, a 4,613 euro. In sei mesi il titolo è cresciuto del 73%, in un anno del 125%. Di converso la capitalizzazione, la cifra che fa da riferimento a potenziali operazioni di fusioni o acquisizioni, è salita a 5 miliardi e 811 milioni. Ma aveva superato la soglia dei 6 miliardi qualche giorno fa. E il target price fissato dagli analisti finanziari supera abbondantemente i 5 euro ad azione.

Sono attese tante domande sulle strategie del Monte dei Paschi. A metà giugno scadrà il lock up per il Ministero dell’Economia, dopo la vendita di marzo di un altro 12,5% di capitale, con incasso di 650 milioni di euro. Ci sono diverse strade che il Tesoro potrebbe imboccare per arrivare alla privatizzazione di Banca Mps. La volontà del Governo resta quella di completarla entro il 2024, dando contemporaneamente vita al terzo polo bancario in Italia, accanto a Intesa Sanpaolo e UniCredit. Più della prossima mossa estiva del Tesoro, sarà cruciale la strategia autunnale. Le nozze con Bper, o con Banco Bpm in subordine, restano la strada con più possibilità di attuazione. Oggi qualche indizio potrebbe arrivare.

P.D.B.