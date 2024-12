Mostra mercato del tartufo bianco ad Asciano: focus su cambiamento climatico e gastronomia

Un fine settimana con un grande protagonista, ad Asciano. Oggi e domani è di scena il tartufo. La Mostra mercato sul tartufo bianco delle Crete Senesi, organizzata dal Comune di Asciano e Associazione Tartufai del Garbo, si sviluppa in una due giorni ricca di appuntamenti, proponendo in questa edizione un focus scientifico dedicato al rapporto tra tartufo e cambiamento climatico. "Un appuntamento – sottolinea l’assessore al turismo Enrica Ercoli – che evidenzia la vocazione del nostro territorio, dal capoluogo ad Arbia fino a Monte Oliveto e Chiusure, come punto di riferimento per il turismo enogastronomico legato alla valorizzazione del tartufo bianco delle Crete Senesi".

Il programma si apre oggi con il convegno che si terrà al Museo di Palazzo Corboli. A partire dalle 16, esperti del settore discuteranno delle sfide e delle opportunità legate alla produzione di tartufi in un clima in evoluzione. Tra gli interventi previsti, dopo i saluti del sindaco Fabrizio Nucci, quello di Tommaso Torrigiani del Consorzio Lamma, Elena Salerni del dipartimento delle scienze della vita dell’Università degli studi di Siena, Lorenzo Gardin del Cnr e Sandro Pieroni del settore forestale della Regione Toscana. Le conclusioni saranno affidate a Stefania Saccardi, assessore all’agricoltura e vicepresidente della Regione Toscana.

Alle 20, dopo uno spettacolo di gospel nella chiesa di Sant’Agostino, la cena di gala nelle Scuderie del Granduca, curata da un gruppo di talentuosi chef dell’associazione cuochi senesi come Mirco Passini, Simone Cappellacci, Sabrina Fattorini, Agostino Pisani, Domenico De Luca e Sergio Acquaviva. I partecipanti potranno gustare un menu straordinario che celebra i sapori autentici del territorio e, naturalmente, il pregiato tartufo bianco delle Crete Senesi coadiuvati dagli alunni dell’istituto alberghiero di Colle di Val d’Elsa.

Durante la cena di gala sarà assegnato il premio ‘Tartufo del Garbo 2024’. Domani, nel corso Matteotti, si svolgerà il mercatino di hobbisti e prodotti tipici con uno spazio gastronomico a cura dell’Associazione dei Tartufai del Garbo. Nella due giorni tante anche le iniziative di beneficenza con l’inserimento della mostra mercato nella rassegna ‘Insieme per la solidarietà 2024’, un mese di eventi in cui il comune di Asciano e tutte le associazioni del territorio si sono uniti per raccogliere fondi da destinare all’associazione Insieme per i bambini della Clinica pediatrica Policlinico Le Scotte.