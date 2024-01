Mondo della musica in lutto, è morto Franco Caroni. Aveva fondato Siena Jazz

Siena, 3 gennaio 2024 – Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa, a 74 anni, di Franco Caroni, fondatore dell'accademia musicale Siena jazz: si trovava da qualche giorno in vacanza a Follonica quando si è sentito male.

Originario della città del Palio, Caroni aveva fondato nel 1977 Siena jazz, poi divenuta una delle più importanti accademie musicali in Italia, conosciuta anche all'estero. Aveva ricoperto a lungo la carica di presidente e direttore della sua 'creaturà.

Da sempre stimato nel mondo della musica, jazzistica e non, nel 2009 erano stato insignito del Mangia d'oro, massima onorificenza del Comune di Siena.