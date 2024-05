“Erano una coppia d’oro”. Vittorio e Carla morti in Sardegna, l’ultimo viaggio insieme sulle due ruote

Siena, 28 maggio 2024 – Vittorio e Carla, una coppia d’oro. Unita ed affiatata, avevano festeggiato già i 50 anni di matrimonio. Legati anche dalla passione per i viaggi sulle due ruote, come l’ultimo in Sardegna che per i coniugi senesi è finito in tragedia. Vittorio Mariotti, 77 anni, e la moglie Carla Pisani, hanno perso la vita in un incidente avvenuto sabato pomeriggio mentre percorrevano la strada provinciale 10 , vicino a Bottida, in provincia di Sassari. L’uomo è deceduto sul colpo, la donna invece è stata trasportata all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari in condizioni disperate. Qui, dopo qualche ora, è morta. La coppia faceva parte di un gruppo di centauri del Motoclub La Balzana di Siena, che proprio sabato, era sbarcato in Sardegna per uno dei tanti tour organizzati in giro per l’Italia e per l’Europa. A svolgere gli accertamenti sono i carabinieri della Compagnia di Bono che hanno ascoltato i testimoni. Le salme sono già stata restituite ai due figli che ieri sono arrivati in Sardegna. Non c’è stata necessità dell’autopsia. Un malore la possibile causa dell’incidente ma l’inchiesta prosegue.

Feriti e ancora sotto choc gli amici del Motoclub La Balzana che viaggiavano con la coppia. Ieri mattina sono tornati sul luogo della tragedia deponendo un mazzo di fiori, proseguendo poi il giro con la morte nel cuore. "Procedevamo a bassa velocità, non più di 85 chilometri in una strada dritta, senza traffico. Asfalto perfetto. Facevo il battistrada", racconta il presidente Fabio Allegri. "Avevamo visto un nuraghe, l’idea era di visitare poi Orgosolo, Mamoiada, Cala Gonone, muovendoci quindi verso Alghero. Il rientro era previsto giovedì", aggiunge ancora provato per la perdita dell’amico di tante escrusioni. Con cui condivideva la passione della moto.

Vittorio Mariotti aveva da poco preso uno scooterone Yamaha T Max. Sembra che all’improvviso abbia prima sterzato verso la mezzeria, poi sul guardrail contro. La moglie è rimasta sull’asfalto, il marito ha sbattuto violentemente contro il montante del guard-rail. Si è rotto anche il casco, tanto forte è stato l’urto. La carovana ha chiamato subito i soccorsi che sono stati tempestivi. Ma per Mariotti, che era stato apprezzato dirigente del centro elettronico del Monte dei Paschi, non c’era più niente da fare. I soccorritori si sono concentrati sulla moglie. L’elisoccorso in quella zona non riusciva ad atterrare per cui, come spesso accade, si sono calati con il verricello. E’ stato fatto l’impossibile per stabilizzarla, era ancora cosciente. Quindi il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Sassari dove Carla Pisani è morta qualche ora dopo. L’ipotesi del malore del marito alla guida dello scooterone ha preso corpo perché Mariotti era espertissimo avendo girato il mondo sulle due ruote, dalla Svezia alla Polonia, all’Irlanda.

Nella Chiocciola, la Contrada della famiglia, è stata esposta la bandiera listata a lutto ed espressa vicinanza ai figli della coppia. Ma i funerali dovrebbero svolgersi giovedì mattina nella chiesa della Certosa di Pontignano in quanto marito e moglie abitavano lì vicino.