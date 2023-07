Morricone, note nell’incanto delle Crete

Gran finale per Asciano Suono Festival nello straordinario scenario delle Crete Senesi. Domani il concerto al tramonto, dalle 18 alle 21, per inaugurare l’Anfiteatro delle Crete con il ‘Piano tribute to Ennio Morricone’ in cui la pianista classica Gilda Buttà (per trent’anni al fianco del maestro nella sua orchestra) e il pianista improvvisatore Cesare Picco evocheranno con i loro due pianoforti le melodie più amate del celebre compositore. Un dialogo non solo tra due raffinati pianisti, ma tra la musica e lo stupefacente spettacolo naturale che circonda il pubblico. In apertura, la magia evocativa della musica indiana eseguita da Leo Vertunni al sitar e da Francesco Gherardi alle tabla. Poi la potenza vocale del Coro Polifonico Sardos In Su Coro, diretto da Eugenio Dalla Noce. Il quartetto dell’Orchestra Filarmonica Italiana precederà quindi il tributo finale, intervenendo ad arricchire i due pianoforti con arrangiamenti scritti da Cesare Picco.