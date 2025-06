La serrata dei negozi. Il vicesindaco Piccinelli: "Ztl a Chianciano Terme. Un atto dell’ex giunta"

"Facciamo una premessa: l’acquisto del varco elettronico e la relativa istituzione della Ztl è un atto della Giunta Marchetti (delibera 194 del 17 ottobre 2023) che oggi cavalca la protesta". Risponde ai commercianti e alle critiche politiche il vicesindaco Paolo Piccinelli, dopo la clamorosa protesta che ha visto sabato pomeriggio le saracinesche dei negozi abbassate in segno di protesta contro il nuovo regolamento di istituzione, da aprile di quest’anno, del controllo elettronico d’accesso alla zona a traffico limitata nel centro storico. "Sappiamo che simili argomenti hanno sempre sollevato, tanto nei paesi quanto nelle città, contrasti tra amministrazioni e cittadini o operatori e, anche nel caso di Chianciano, c’è questa insoddisfazione da parte dei commercianti, che abbiamo ricevuto giovedì scorso – afferma Piccinelli –. La loro richiesta è quella di rimuovere il varco in maniera definitiva. Abbiamo risposto che, avendo socializzato anche con i residenti il provvedimento, questa settimana avremmo convocato una nuova assemblea pubblica per parlare della proposta dei commercianti e di altre ipotesi, per poi prendere una decisione". E poi: "E’ comprensibile che si cerchi un modo plateale per manifestare il dissenso – le parole del vice sindaco –, ma dispiace che sia avvenuto durante il festeggiamento del patrono, con il rischio di rivalersi sugli organizzatori che preparano tutto l’anno la festa e che non hanno nessuna responsabilità sulla vicenda". Piccinelli puntualizza: "Il principio delle Ztl è valorizzare i centri storici, evitando il traffico dei veicoli, motivo per cui gli stessi commercianti hanno richiesto la chiusura del traffico totale, quindi anche ai residenti, nei fine settimana".

Andrea Marchetti, ex sindaco e segretario del Circolo di FdI di Chianciano, ribatte: "E’ una scelta che, ancora una volta, dimostra il totale disinteresse dell’amministrazione comunale verso le esigenze di chi lavora e investe in città. L’ultimo anno è stato caratterizzato da una gestione miope delle politiche urbane, con un’ossessiva concentrazione su sanzioni stradali e riscossione di tributi, spesso richiesti nonostante le oggettive difficoltà finanziarie di imprese e cittadini". Solidarietà ai commercianti dal gruppo consiliare Puntoeacapo.

Anna Duchini