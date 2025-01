Monticiano, l’Ecosito apre una nuova stagione

Inaugurato a Monticiano l’Ecosito, una nuova struttura che ospita contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Al taglio del nastro presenti il sindaco Alessio Serragli, il vicesindaco Roberto Petrini, l’assessore Paolo Neri ed il direttore generale di Sei Toscana, Gianluca Paglia. All’interno dello spazio sono presenti tutte le tipologie di rifiuto, dalla carta fino al multimateriale. Inoltre saranno presenti anche contenitori per il conferimento dell’olio alimentare esausto e quello per i piccoli Raee (rifiuti elettrici ed elettronici).

"Un momento davvero significativo ed importante, dopo mesi di impegno e preparazione, finalmente l’Ecosito entra in funzione – afferma il sindaco Serragli –, siamo davvero davanti a un momento storico. Con la rimozione delle postazioni stradali dove venivano lasciati i rifiuti in maniera indiscriminata, ci sarà un miglioramento del decoro e delle performance ambientali".

Per Paglia, "l’Ecosito è anche un luogo di educazione alla sostenibilità ambientale e all’incentivazione della raccolta indifferenziata".