Monticchiello. Il casting per la serie Fbi

Arriva in provincia di Siena una serie tv americana che sta avendo molto successo non solo in patria ma anche in Italia dove è trasmessa da Raidue: ’Fbi International’, secondo spin off di ’Fbi’. Un episodio della terza stagione, che andrà in tv il prossimo anno, sarà girato nella nostra provincia e la produzione, diretta da quel Re Mida della tv americana che si shiama Dick Wolf, si appresta a una serie di casting per scegliere protagonisti toscani. Il primo si tiene domani, fra le 10 e le 17, nella sede del Teatro Povero di Monticchiello. Gli addetti al cast della società 360 Degrees Film cercano uomini e donne fra i 18 e i 75 anni, residenti o domiciliati in Val d’Orcia e in Valdichiana, che si prospettano come i luoghi dove sarà girato l’episodio italiano (non il primo che si svolge nel nostro Paese). La prestazione, fa sapere la società di casting, "sarà retribuita in conformità al Contratto collettivo nazionale di lavoro".

’Fbi International’ racconta le storie del Fly Team del Bureau, la squadra di azione rapida che in Europa risolve i casi dei cittadini americani coinvolti con la giustizia, sia come vittime sia come carnefici. La base di questi agenti speciali pronti a imprese al limite del verosimile è a Budapest.

Un thriller affascinante e ben interpretato, perché oltre ad avere uno svolgimento molto veloce e che tiene sulle spine per i 45 minuti circa di durata di ogni episodio lo spettatore, riesce a mostrare un volto affascinante delle località dove il Fly Team si reca a operare. Sarà sicuramente così anche per l’episodio nel quale la provincia di Siena sarà assoluta protagonista, nell’ambientazione e nei suoi volti.