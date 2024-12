Monte dei Paschi di Siena. Il Tesoro fa spazio ai soci. In cinque lasciano il cda

Cinque membri del cda della banca Monte dei Paschi di Siena hanno rassegnato le proprie dimissioni. Ecco i nomi dei consiglieri indipendenti che erano stati indicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella lista presentata il 27 marzo 2023: Paolo Fabris De Fabris, nel Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e dell’Organismo di Vigilanza 231; Lucia Foti Belligambi, Comitato Remunerazione e del Comitato per Operazioni con Parti Correlate; Laura Martiniello, nel Comitato Nomine e del Comitato Rischi e Sostenibilità; Annapaola Negri-Clementi, Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e componente del Comitato Remunerazione; Donatella Visconti, componente del Comitato Nomine e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. "Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, preso atto delle dimissioni – si legge nella nota del Monte – ringraziano i suddetti consiglieri per il proficuo contributo prestato in questi anni. Il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio al processo di integrazione dell’organo di governo, secondo le previste disposizioni normative". Presto un riallineamento nella governance di MPS dove il Mef è passato dal 64% all’11,7% del capitale. Ad occupare i posti liberati dal Mef dovrebbero essere i nuovi soci ‘fortì di Mps: Caltagirone (5%), Anima (4%) e Delfin (3,5%), scelti dal Tesoro per dar vita ad un nucleo stabile di azionisti a difesa dell’italianità del Monte. Non dovrebbe invece avanzare candidature Banco Bpm (5%), anch’esso intervenuto nel collocamento ma impegnato a difendersi dall’Ops di Unicredit. MPS ieri ha chiuso con un +0,3%