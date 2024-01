Montalcino Migone agli ’Astrusi’. Il volto di Zelig arriva sabato 3

Sabato 3 febbraio alle 21.15 al Teatro degli Astrusi di Montalcino Paolo Migone, comico livornese, volto noto per le sue apparizioni nel programma Zelig, porta sul palcoscenico il suo ’Diario di un impermeabile’ con la sua capacità di raccontare e con la gestualità essenziale dà vita a situazioni e immagini di grande impatto.

In realtà questo è il diario non di uno, ma di due impermeabili del tutto particolari, due regali fatti dal nonno tanto tempo fa, diventati per lui un prezioso amico e confidente, un contenitore di storie, di aneddoti e di vita vissuta scritte proprio su quegli stessi indumenti.

Per i più piccini continua la stagione per le famiglie, domenica 4 febbraio, alle 17 al Teatro degli Astrusi, va in scena con ’Belle bolle’ di e con Enrico Moro, per la regia di Salvador Puche, una produzione Alcuni Teatro, uno show che incanta grandi e piccini.