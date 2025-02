Montalcino, la Biblioteca raddoppia

Segnali di vita culturale che è bene cogliere e sottolineare. L’anno scorso la biblioteca comunale di Montalcino ha registrato un aumento del 40 per cento delle presenze, con oltre 2100 accessi, e un raddoppio dei prestiti, passati a 1352. Le fasce si età maggiormente coinvolte sono quella 0-14, grazie anche alla collaborazione con le scuole, e 25-64. Numeri cui si unisce il successo di Acchiappalibri, il Festival del libro e della lettura realizzato con il contributo del Consiglio regionale della Toscana: letture ad alta voce per i più piccoli, incontri con gli autori per studenti e reading letterari hanno appassionato centinaia di piccoli e grandi lettori. Sono belle testimonianze di vitalità, in questo caso per Montalcino.