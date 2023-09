Monitoraggio sulle mura Si circola a Porta Farina

Riaperte al traffico veicolare, con alcune limitazioni e accortezze, Porta delle Farine e le sottostanti via di San Pietro e via dell’Oriolo, a Montepulciano, dopo che le stesse erano state chiuse per precauzione lo scorso 21 giugno, a causa di un lieve principio di scollamento, registrato su un tratto del muro perimetrale della cinta fuori da Porta delle Farine. A partire da ieri la circolazione in uscita da Porta delle Farine, nel tratto compreso tra via del Poliziano e via di San Pietro, torna ad essere aperta al traffico veicolare leggero, per i mezzi con una portata massima fino a 2,5 tonnellate (sarà ancora precluso il passaggio del Pollicino). Inoltre, è stata predisposta la riapertura in sicurezza anche delle sottostanti vie di San Pietro e via dell’Oriolo, grazie all’installazione di un semaforo temporaneo collegato al sistema di monitoraggio posizionato sulle mura storiche: il semaforo sarà normalmente spento, mentre entrerà in funzione segnalando il rosso soltanto in caso di superamento della soglia di allarme predisposta, chiudendo, in tal caso, la circolazione dei veicoli lungo le vie interessate.

Il sistema di monitoraggio messo in funzione lo scorso 3 agosto verifica eventuali deformazioni della struttura delle mura attraverso 3 sensori di spostamento e 3 inclinometri. Conclusi 30 giorni di monitoraggio, constatato che non sono in corso movimenti da parte delle mura storiche, l’amministrazione a seguito della perizia dei tecnici specializzati ha disposto un progressivo ritorno alla normalità riaprendo al traffico veicolare un punto nevralgico per la viabilità del capoluogo, sebbene continueranno le operazioni di monitoraggio statico dell’area interessata per ulteriori tre mesi. Infine, a partire da oggi è previsto anche il ritorno dei servizi di trasporto pubblico locale in via delle Farine, nella fermata di fronte alle scalette che conducono a piazzetta dei Cacciatori, e nella sottostante via dell’Oriolo.