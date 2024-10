MondoMangione festeggia i primi 20 anni fra cibo sostenibile e camminate all’orto

Venti anni di impegno in difesa del cibo sano, a sostegno del biologico e dei produttori locali. Per il compleanno della storica cooperativa MondoMangione, con sede in via Bernardo Tolomei 7, da venerdì a domenica prossima sono in programma eventi, guardando a nuove attività e proposte, sempre fedeli alla sua identità bio, locale e solidale, che andranno ad aggiungersi a quelle già in atto: una ristorazione che riprende l’idea dell’osteria gastronomica di filiera corta; un orto e forno sociale che distribuiscono pane e verdura alla bottega. Il programma della festa prevede per venerdì alle 18.30 il dibattito ’Riprendiamoci il cibo!’ su sovranità e democrazia alimentare; poi cena ’Juke box wine’. Sabato alle 10, camminata all’OrtoMangione con visita degli orti in strada di Casciano a Montalbuccio; alle 12.30 pranzo e alle 18 Cocktail bar di MondoMangione. Domenica alle 10 workshop sul tema ’Costruire nuove forme di collaborazione rurale’ un laboratorio aperto con aziende e mondo della ricerca, con Silvia Rolandi e Chiara Mignani del corso di laurea in Agribusiness; alle 10.30, vintage sport, tutti al bocciodromo di fronte a MondoMangione, per torneo di bocce e alle 12.30 pranzo finale.