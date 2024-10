Momento d’oro per il Brunello. Asta esclusiva

Continua il momento d’oro per il Brunello di Montalcino. Grazie ad un’esclusiva asta che si è svolta domenica scorsa a Madrid, sono stati ricavate 30mila sterline grazie al Brunello di Montalcino Biondi Santi Riserva 2016 in formato Mathusalem (6 litri), firmata dall’Ad della Tenuta, Giampiero Bertolini. Il ricavato sarà destinato a sostenere i progetti benefici della “Gérard Basset Foundation“. "Siamo orgogliosi che Biondi-Santi contribuisca a sostenere i progetti benefici della “Gérard Basset Foundation” – commenta Giampiero Bertolini, Ad Biondi-Santi – il ricavato di 30mila sterline della Riserva 2016 Mathusalem sarà infatti destinato a programmi di formazione nel settore vinicolo". Oltre alla vendita della bottiglia, Biondi-Santi ha offerto all’asta ad appassionati di fine wine e collezionisti, l’esperienza di una visita privata di Tenuta Greppo e dello storico caveau in cui sono conservate tutte le bottiglie delle 42 Riserva sin qui prodotte negli anni, dal 1888 a oggi, e che insieme compongono una library di inestimabile valore. "Il Brunello di Montalcino Riserva 2016 – spiega una nota dell’azienda - esprime appieno lo stile di Biondi-Santi nel rispetto dell’equilibrio tra struttura e finezza, ricchezza e acidità, che da sempre sono alla base della longevità insita nel dna di Biondi-Santi. Il grande formato Mathusalem accentua, poi, il potenziale di invecchiamento del vino: un classico Biondi-Santi Riserva con una lunga, lunghissima vita davanti".