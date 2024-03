Molino d’Astrone. Ciuoffo loda il piano

L’assessore regionale Stefano Ciuoffo, in visita a Chiusi, accompagnato dal sindaco Gianluca Sonnini, ha dapprima visitato il Punto digitale facile gestito dall’Auser. Poi il Molino d’Astrone, bene sottratto alla mafia, affidato all’Associazione Durante e Dopo di Noi dell’Area della Valdichiana Senese. "Siamo di fronte – ha detto – a due esempi virtuosi del lavoro svolto dagli enti locali della Toscana. Chiusi sta animando il Punto di facilitazione digitale, grazie al supporto dell’Auser". L’assessore ha avuto parole di apprezzamento anche per il progetto di utilizzo a fini sociali del complesso immobiliare dell’ex Mulino d’Astrone. L’obiettivo include l’utilizzo del complesso da parte di piccoli nuclei familiari disagiati come i genitori anziani con figlio disabile. Il secondo obiettivo è il recupero di unità abitative da dare a donne e bambini vittime di violenza e di categorie fragili.