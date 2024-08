Modifiche ai percorsi bus che transitano in piazza Indipendenza, Pispini e San Marco

Previste variazioni alle linee urbane dei bus per ordinanze in vigore in piazza Indipendenza, via dei Pispini e via San Marco. Dalle 6 di oggi a fine servizio di sabato 17 agosto, non sarà possibile raggiungere piazza Indipendenza con i mezzi pubblici: le corse delle linee s21 e s54 raggiungeranno piazza Matteotti dove effettueranno capolinea; da Colonna San Marco i bus effettueranno un percorso alternativo, proseguendo in Strada di Pescaia, anziché salire da Fontebranda e percorreranno via Sauro, via Franci, piazza Matteotti e viceversa. Dalle 9 di domani fino a lunedì 12 agosto sarà poi chiusa al transito via dei Pispini: le linee s27, s29, 50N e s52 effettueranno deviazione, in entrambi i sensi di marcia, transitando da via Gigli, Piccolomini, Porta Romana e via Roma per riprendere il percorso regolare. Le fermate temporaneamente sospese fuori Porta Pispini, saranno sostituite dalle due provvisorie di via Aretina, in prossimità dell’incrocio con via Gigli. Infine dalle 12 di sabato a fine servizi di lunedì 12 agosto sarà chiusa al transito via di San Marco nel tratto tra le intersezioni con Pian dei Mantellini e Porta San Marco, pertanto sono previste modifiche alle linee s54 e s14.