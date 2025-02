"Misure sulla sicurezza. In città c’è malessere"

"Urgono misure di sicurezza". Così Paolo Salvini (foto), consigliere consigliere comunale di Forza Italia a Poggibonsi, dopo l’accesa lite avvenuta sabato notte in centro tra due gruppetti di giovani. "Nel fine settimana, Poggibonsi ha assistito a un altro episodio di violenza in via Volturno- spiega Salvini-. La situazione è ormai divenuta ingestibile, e i cittadini avvertono con sempre maggiore intensità la necessità di un intervento deciso da parte delle autorità locali. Il sindaco, pur esprimendo solidarietà e preoccupazione, deve comprendere che le sole parole non bastano più. La cittadinanza chiede a gran voce azioni concrete e misure incisive per affrontare un problema che si ripresenta quotidianamente". E ancora: "La violenza che si registra in città è un segnale chiaro di un malessere più profondo, che necessità di un intervento strategico e di un approccio multidisciplinare - aggiunte Salvini- Sono necessari non solo piani di sicurezza più robusti, ma anche campagne di sensibilizzazione e di prevenzione che coinvolgano le scuole, le famiglie, e le associazioni locali. Una delle misure che potrebbe essere presa in considerazione è l’applicazione della norma del daspo urbano, che permette di allontanare i soggetti ritenuti pericolosi dai luoghi pubblici. Questo strumento se utilizzato con il supporto delle forze dell’ordine potrebbe contribuire a creare un ambiente più sicuro. Solo con misure serie e, soprattutto, con un impegno costante si potrà tornare a garantire sicurezza e tranquillità a tutti i cittadini".