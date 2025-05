Mississippi al pensionario dei cavalli. Va a Radicondoli anche Elio da Clodia

"E’ il Panezio degli anni 2000. Mi è sempre stato raccontato che il campione era tranquillo, quando era nella stalla e al prato. Ma se entrava in Piazza si trasformava. Mississippi ha fatto la stessa cosa", raccontava Walter Montigiani dopo il successo di Fontebranda di Tittia appunto su Mississippi il 2 luglio 2011. Barbaresco già vittorioso nel 2007, profondo conoscitore di cavalli, era rimasto impressionato dal baio allenato da Gingillo. Che all’epoca aveva conquistato già un successo a Fucecchio con Salasso, belle le prestazioni in provincia dove aveva vinto e convinto. "Sono stati quattro giorni importantissimi nei quali abbiamo lavorato anche perché le prove non si sono potute fare. L’infortunio nella quarta? Valutato solo come un episodio. Ossia scartato e cancellato", aggiungeva Montigiani lodando Giovanni, il veterinario e il maniscalco. E tutta la stalla. "Complimenti ai preparatori di questo cavallo, ai proprietari che hanno portato in Piazza un cavallo sano". Che adesso, a 20 anni suonati, dopo sei Carriere corse e una vinta, appunto nell’Oca, si godrà la vita al pensionario dei cavalli a Radicondoli di cui si occupano il raggruppamento carabinieri della biodiversità con i quali il Comune ha rinnovato la convenzione fino al 2033. Mississippi, dopo il successo all’esordio in Piazza, non aveva più vinto pur correndo il 2 luglio 2012 nel Bruco montato da Gingillo, il 16 agosto dello stesso anno nella Selva condotto da Salasso, il 2 luglio 2015 era montato da Turbine nel Leocorno, il 16 agosto 2016 da Trecciolino nella Tartuca uscendo di scena dopo il 2 luglio 2017 quando toccò in sorte alla Pantera che lo affidò a Bellocchio.

Ad andare al pensionario di Radicondoli sarà anche un altro cavallo di qualità, Elio da Clodia, che si era infortunato il 28 giugno 2023 durante le prove regolamentate. Attualmente presso il centro sono presenti i cavalli Dostoevskij (nato nel 1999), El Diablos (2000) Elmizatopec (2000), Giordhan (2002), Reynard King (2010), Caro Amico (1998) e Zodiach (1995).

La.Valde.