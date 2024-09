Missione in Cina della delegazione senese. Accordi con due atenei

Una delegazione dell’Università di Siena si è recata nella Repubblica Popolare Cinese in visita a due università nella provincia del Zhejiang: Wenzhou University e Zhejiang Normal University a Jinhua. Il 19 settembre il rettore Roberto Di Pietra ha incontrato il rettore Zhao Min della Wenzhou University: sono stati discussi i risultati del programma di mobilità dei docenti e del doppio titolo fra i corsi in Language and Business Chinese e Lingue per la Comunicazione interculturale. Il 21 settembre, la delegazione senese ha incontrato il rettore Jiang Yunliang della Zhejiang Normal Univeristy e firmato l’accordo di collaborazione fra atenei.