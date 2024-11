Misericordie della Toscana. Assemblea a Montalcino

Si terrà sabato a Montalcino l’assemblea annuale della Federazione regionale delle Misericordie della Toscana. La riunione si svolgerà nel complesso di Sant’ Agostino dove saranno presenti i rappresentanti delle 310 confraternite che operano in Toscana e che costituiscono il movimento di volontariato più numeroso della regione. L’assemblea è l’appuntamento statutario in cui ogni anno si fa il punto sull’attività svolta e sugli impegni futuri della Federazione regionale. L’appuntamento inizierà alle 9,30 con il saluto delle autorità e la relazione del presidente della Federazione regionale delle Misericordie, Alberto Corsinovi, poi i lavori continueranno con il dibattito e gli adempimenti assembleari, che si concluderanno a fine mattinata. Atteso anche il saluto del cardinal Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, Colle e Montalcino, e l’intervento del presidente nazionale della Confederazione Misericordie d’Italia, Domenico Giani.

La Federazione regionale è l’organismo rappresentativo delle Misericordie toscane che fanno parte della Confederazione nazionale e nella regione hanno circa 400 sedi operative, 300mila iscritti, 60mila dei quali impegnati attivamente in attività di volontariato. Molteplici i campi in cui le Misericordie operano, dai servizi di emergenza medica ai trasporti sanitari, dalla donazione di sangue e organi alle onoranze funebri, ai servizi sociali e di assistenza per disabili, anziani e portatori di handicap, dagli sportelli antiusura alla protezione civile, fino a nuove iniziative di lotta alle ludopatie e nel campo dell’emergenza abitativa.

Andrea Falciani