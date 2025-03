Mirgana Selmanaj: "Sono orgogliosa di essere una cittadina italiana"

Un’altra giovane Mirgana Selmanaj, 22 anni, albanese di nascita ma da circa venti anni adottiva dentro le mura che ha giurato sul libro bianco della Costituzione Italiana. Mirgana si è da poco diplomata all’istituto alberghierao e fa parte di una delle prime famiglie arrivate sotto le torri con la mamma Giulia, il babbo Zamir e la sorella Floriana 19 anni diplomata all’istituto linguistico e pronta per iscriversi alla facoltà di Economia all’università di Siena. Una famiglia conosciuta, inserita e apprezzata nel tessuto culturale, sociale e di lavoro da sotto le torri. A maniche rimboccate e con sacrifici per fare un po’ di tutto per tirare avanti, dal babbo muratore alla mamma casalinga e impegnata in lavoretti per aiutare le figlie. La giovane Mirgana con la Costituzione Italiana in mano consegnata con soddisfazione nella sala del Consiglio Comunale dall’Assessora Daniela Morbis (nella foto con la mamma) con delega dal sindaco Marruci alla famiglia, politiche sociale, alla sanità e con la "laurea" di cittadina italiana di San Gimignano in questo primo giorno di grande valore. "Sono commossa e soddisfatta di essere italiana di San Gimignano – ha detto agli amici Mirgana – tutto questo grazie ai miei genitori che mi hanno sostenuta per lo studio, come per mia sorella che continuerà per la laurea. Dopo il diploma, aggiunge, ho deciso per il lavoro e sto cercando di trovare quel sogno sognato fin da bambina, di lavorare da pasticcera". Brava e ghiotta. "Con la consegna della Costituzione italiana – ha detto l’assessora Daniela Morbis – vogliamo sottolineare il significato profondo di questo passaggio sia a nome dell’Amministrazione e della comunità con orgoglio e senso di appartenenza di diritti e doveri i principi di democrazia, uguaglianza e libertà. Essere cittadini italiani significa contribuire alla crescita del nostro territorio e valorizzando così la diversità che ci arricchisce".

Romano Francardelli