"Mio nonno vinse 6 Palii, non cinque"

Andrea Pannocchieschi d’Elci ci scrive: Ho letto l’articolo di Biliorsi sulle vittorie del capitano Emanuello Pannocchieschi d’Elci (mio nonno) e devo segnalare che furono 6 (in 18 anni) e non 5 come scritto. Ad oggi è record imbattuto e difficilmente ripetibile. Ringrazio per averlo ricordato non solo come capitano vittorioso ma anche come sindaco.