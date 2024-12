Minori stranieri a lezione nei Pispini

Dal 3 dicembre al 10 giugno una parte delle lezioni del Centro Provinciale per l’Istruzione per adulti (acronimo Cpia 1 Siena) si terrà in un’aula della sede di via Pispini dell’Università per Stranieri. In seguito alla stipula di un accordo quadro tra le due istituzioni formative, Università per Stranieri accoglierà una classe di minori stranieri non accompagnati che frequentano i percorsi di Primo Livello, orientati al conseguimento delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione e finalizzati all’acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dela scuola media quindi.

Sarà così possibile, per questo gruppo di adolescenti, andare a scuola in orario mattutino come i loro coetanei e avere, per tre giorni a settimana, la sicurezza di un’aula in cui costruire, insieme ai loro docenti del Cpia, la propria formazione. Si conferma in tal modo l’alleanza fra l’Ateneo senese e l’Istituto scolastico al fine di prevenire la dispersione scolastica e agevolare l’inclusione e l’accoglienza nell’ottica dell’educazione permanente, favorendo l’innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta.

Esprimono soddisfazione per il servizio educativo garantito ocn la sinergia fra le due istituzioni, il dirigente scolastico Domenico Biagio Perrotta a nome della comunità educante del Cpia senese, il rettore dell’Università per Stranieri Tomaso Montanari (foto) e la prorettrice ai rapporti con la scuola Marianna Marrucci; e con loro naturalmente anche l’intera comunità della Stranieri.