Miniere, Capocchi commissario straordinario

Franco Capocchi, vice sindaco di Piancastagnaio, è stato nominato con decreto del Ministro per l’ ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin commissario straordinario del Consorzio del Parco museo delle Miniere dell’Amiata. Un incarico semestrale che però ha valorizzato tutta l’Amiata anche per il suo alto significato legato alla storia delle miniere amiatine.

Soprattutto per l’eredità storica che Franco Capocchi ha ricevuto dal padre Emiliano Capocchi scomparso qualche anno fa dopo una vita prima passata come minatore nelle miniere del Siele e poi protagonista insieme ad altri ex compagni di lavoro nella difesa della memoria storica di quella che fu la realtà della galleria e del mercurio con le numerose lotte, le marcie della fame, le occupazioni dei siti minerari attraverso il servizio di volontariato al piccolo museo a Piancastagnaio.

La nomina del vice sindaco di Piancastagnaio a commissario straordinario come detto durerà fino al prossimo mese di agosto salvo proroga in attesa dell’incarico definitivo a presidente dell’ente parco.

"E’ una grande soddisfazione partecipare alla riorganizzazione del parco minerario – ha commentato il vice sindaco Franco Capocchi – soprattutto perché sono figlio di un’ex minatore che da piccolo mi incantava con le sue parole e i suoi racconti che coinvolgevano un paese intero, e che erano spesso racconti e avvenimenti legati a uomini che affrontavano il sacrificio e la fatica della miniera. Le miniere amiatine sono uniche in tutta Europa per la loro bellezza. Per questo è importante un piano di rilancio che davvero possa essere un volano per la ripresa turistica ed economica dell’ Amiata".

Anche il sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini ha commentato positivamente la nomina di Capocchi affermando che "finalmente è stato nominato il figlio di un nostro minatore. Un grazie al ministro Pichetto Fratin particolarmente attento ai problemi reali nell’ Amiata".

Giuseppe Serafini