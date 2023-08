Milani "Clinica del Ceppo massima professionalità"

Gli animalisti hanno chiesto al sindaco trasparenza sugli interventi compiuti alla clinica del Ceppo sui cavalli infortunati al Palio, Abbasantesa e Antine Day. E di fornire le informazioni sulla loro convalescenza. "Non sta certo a me rispondere, ci sono per questo le istituzioni, tuttavia mi sento di dire che la clinica del Ceppo è un’eccellenza e sono tutti altissimi professionisti. Hanno acquistato un’esperienza nel corso del tempo su questi infortuni che saranno sicuramente gestiti al massimo e al meglio. Lo dico anche per esperienza personale. C’è chi fra i miei cavalli ha per esempio fatto la fattrice, chi il cavallo da passeggiata", spiega Massimo Milani. "Gli animalisti chiedono di abolire il Palio? Si dovrebbero cancellare talmente tante cose prima di arrivare alla nostra Festa! Poi, chiaramente – sottolinea – dove si svolgono manifestazioni con i cavalli esiste un rischio inevitabile. Che sia una gara di completo o in una corsa in siepi oppure al galoppo all’ippodromo: sono all’ordine del giorno ma non vengono visti. Si corre su piste e superfici in erba ben tenute, figuriamoci se non sono in ordine. Eppure gli infortuni succedono anche lì".

Milani ieri era Ronciglione dove correvano due cavalli di scuderia al palio, Bonitas, la sorella di Violenta, e Cor magis. Già rientrati nel box di Terrensano i due che hanno invece fatto il palio dell’Assunta. "Meravigliosi, sono andati benissimo. Con Zenis la stalla del Bruco ha fatto un ottimo lavoro. Un cavallino che – spiega Milani – aveva necessità di questa esperienza per finire di maturare visto che essendoci meno corse in provincia mancano le opportunità e vengono tutti avanti più lentamente. Un grosso vantaggio che l’abbia montato Enrico (Bellocchio, ndr) avendolo avuto a scuderia. Credo che Zenis abbia un futuro nel Palio, essendo un barbero che può stare in tutti i lotti facendo contro l’avversaria oppure tirando a vincere. E’ un soldatino che si gestisce e che aveva solo bisogno di fare questa esperienza per migliorare. Quanto ad Anda e Bola c’è poco da dire. Un cavallo che sia a luglio che ad agosto ha avuto inciampi ed è caduto, ha dimostrato un carattere eccezionale. Un combattente che non si arrende. Gli è mancato un pizzico di fortuna, speriamo che giri presto dalla sua parte. E’ tornato benissimo dalla stalla della Pantera, nonostante tutti gli intoppi".

La.Valde.