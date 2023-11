’Mi fanno male i capelli’ in esclusiva. Incontro con il cast al Metropolitan

Siena palcoscenico di novità ed emozioni. I riflettori sono accesi sulla serata evento che vedrà la proiezione esclusiva di ‘Mi fanno male i capelli’, l’ultimo capolavoro di Roberta Torre, con Alba Rohrwacher e Filippo Timi. L’appuntamento è alle 21 del 13 dicembre al cinema Metropolitan, quando il pubblico avrà la possibilità di incontrare il cast. "Si tratta di un evento eccezionale, che vedrà la riproduzione di un film che è valso il premio come miglior attrice ad Alba Rohrwacher in occasione l’ultimo Festival del Cinema di Roma – ha detto l’organizzatrice dell’evento e fondatrice del Terra di Siena film festival Maria Pia Corbelli –. Nel ruolo di coprotagonista c’è Filippo Timi, attore vicino al mondo del teatro. La colonna sonora è di Shigeru Umebayashi, autore di alcune delle colonne sonore più iconiche della storia del cinema". Umebayashi, compositore giapponese, ha ricevuto la targa ‘Manuel de Sica, una vita per la musica’ del Terra di Siena film festival in occasione del Festival del Cinema di Roma. "Durante la serata saluteranno il pubblico in sala, oltre il cast e la regista, in collegamento da Tokio anche Umebayashi, il critico cinematografico Gianni Canova e il costumista, nominato all’Oscar, Massimo Cantini Parrini – ha rivelato Corbelli –. E’ una serata ideata, organizzata e promossa dal Terra di Siena con il Comune e la Wonder Picture, si può prenotare un posto dal sito del Metropolitan". ‘Mi fanno male i capelli’ racconta la storia di Monica, una donna che sta perdendo la memoria e trova il modo di ridare senso alle cose prendendo in prestito i ricordi di un’attrice famosa a lei molto cara. "Il film è un omaggio a Monica Vitti, scomparsa nel 2022, che non viene impersonata, piuttosto evocata – ha spiegato Corbelli –. Solo identificandosi con i personaggi interpretari dalla Vitti e dialogando con loro, e Alberto Sordi, il personaggio di Rohrwacher riesce ancora a dare un senso alla propria vita".

La pellicola incorpora delle vere e proprie citazioni dei film di Monica Vitti, riportate in bianco e nero. "E’ un film sulla memoria, Torre ha iniziato l’ideazione quando Vitti era ancora viva e sapeva che era malata d’Alzheimer", ha detto Corbelli. Ancora una volta, con eventi di spessore come questo e grazie all’impegno del Terra di Siena film festival, la città si conferma in prima linea nel panorama del cinema contemporaneo come uno dei palcoscenici italiani più importanti.

Eleonora Rosi