Metti uno spettacolo sotto l’albero. I cofanetti regalo dei Teatri di Siena

Regalare il teatro per Natale. Anche quest’anno i Teatri di Siena offrono la possibilità di acquistare un ‘cofanetto’ natalizio contenente i biglietti per alcuni spettacoli inseriti nel cartellone Metaversi, la stagione teatrale senese. Oltre ai biglietti per gli spettacoli selezionati in questa iniziativa, all’interno del singolare pacchetto natalizio ci saranno anche alcuni gadget, sempre in tema. Insomma, un set di idee da mettere sotto l’albero per un regalo diverso dal solito.

All’interno del box regalo, sarà infatti possibile trovare anche una preziosa dedica del direttore artistico Alessandro Benvenuti, che cura la programmazione della stagione senese, oltre a cartoline festive del Natale a Siena e, infine, una sorpresa per gli appassionati. Sarà possibile regalare agli amanti del genere, infatti, i poster 70x100 degli spettacoli passati: progetti grafici di pregio e materiali ‘cult’ che potranno rendere ulteriormente presente il teatro nelle case dei senesi.

Il pacchetto regalo potrà essere composto scegliendo fra alcuni spettacoli selezionati dai Teatri di Siena (inseriti anche nel cartellone ‘Una festa continua’ del Natale senese), che andranno in scena ai Rinnovati, tra Le cirque Invisible (21-23 dicembre) lo spettacolo di Victoria Chaplin, figlia di Charlie, e di Jean-Baptiste Thierrée che da anni incanta i palchi di tutto il mondo; Il Lago dei Cigni (5-7 gennaio) la fiaba natalizia per eccellenza, portata in scena dal Balletto Nazionale del Teatro dell’Opera Rumena di Iasi; Risate di Gioia (12-14 gennaio) divertente spettacolo che racconta della storia del teatro; Mettici la mano (22-24 marzo), commedia nata come una costola di ’Il commissario Ricciardi’.

I cofanetti a disposizione saranno ’Metaversi – Incanto x 2’ (due biglietti al prezzo di 30 euro) e ’Metaversi – Incanto x 4’ (quattro biglietti al prezzo di 60 euro). Sarà possibile acquistare i box regalo fino al 7 gennaio 2024 alla biglietteria del Teatro dei Rinnovati, con orario di apertura da martedì alla domenica dalle 14 alle 19 (chiuso il lunedì). Nel frattempo, oggi pomeriggio, sempre ai Rinnovati, alle 17 andrà in scena l’ultima replica di ‘Exodus’, lo spettacolo dei danzatori acrobati della Nogravity, un’ora e mezza di ‘danza scultorea ed illusionistica’ sulla musica mediterranea di Jordi Savall e la voce ebraica di Moni Ovadia, per lo spettacolo liberamente ispirato a ‘L’ultimo viaggio di Sindbad’ di Erri De Luca.

Riccardo Bruni