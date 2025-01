Metabolismo 2.0. Focus multidisciplinare con esperti da tutta Italia

Due giorni di relazioni e approfondimento sul metabolismo e i suoi disturbi, con focus non solo sulle patologie ma anche su tutte le reazioni chimiche che avvengono nel corpo per mantenere la vita. È questo ’Metabolismo 2.0. Focus sulla Displidemia’, in programma tra venerdì e sabato prossimi al centro didattico Le Scotte. Responsabili scientifici sono il professor Luigi Gennari, direttore della Medicina Interna insieme alle dottoresse Stefania Bisogno ed Elena Ceccarelli. L’evento vede la partecipazione di esperti del settore, sia come internisti ma anche in qualità di farmacisti, epidemiologi e altre figure professionali provenienti sia dall’area vasta Toscana sudest che da altre realtà sanitarie regionali e nazionali. L’appuntamento è patrocinato dalla Società italiana per lo studio dell’Aterosclerosi, presente con la presidente della sezione tosco-emiliana Angela Passàro.