Messa in sicurezza del fiume Elsa. Piano anti-alluvioni, i primi lavori

Scatta il piano anti-alluvioni. In arrivo nel centro abitato di Poggibonsi interventi da 220mila euro per mettere in sicurezza l’Elsa nel tratto tra il ponte di via San Gimignano e il ponte di via Carducci.

Si tratta di lavori che saranno effettuati dal Consorzio di Bonifica, che negli ultimi 5 anni ha realizzato opere di manutenzione dei corsi d’acqua per qualcosa come 2.710.593 euro di investimenti. Si tratta di dati snocciolati durante il Consiglio comunale straordinario con il Consorzio di Bonifica. "Ringrazio il Consorzio per la disponibilità immediata – ha detto il presidente del Consiglio comunale Giampiero Signorini – Un’occasione importante per entrare nel merito dell’attività di bonifica che viene svolta sul territorio. Grazie ai consiglieri e alle consigliere presenti". Alla seduta, che si è svolta all’Accabì, hanno partecipato il presidente del Consorzio Paolo Masetti e il direttore generale ingegner Iacopo Manetti, che – numeri alla mano -hanno fatto una panoramica delle attività del Consorzio.

"Anche a Poggibonsi il confronto con il consiglio comunale e la cittadinanza è stata un’ottima occasione per rammentare cosa ha fatto e cosa può fare il Consorzio - ha spiegato il presidente Paolo Masetti- - ribadendo due concetti fondamentali ovvero che il Consorzio è dei consorziati e che il Consorzio è un ente tecnico-operativo strumentale a disposizione dei territori, in grado dunque di agire per aumentare la sicurezza, riducendo la frequenza dei problemi idraulici e dunque migliorare la qualità della vita e lo sviluppo economico e sociale delle comunità". Soddisfatta la sindaca Susanna Cenni. "Un confronto utile per fare il punto sul ruolo del Consorzio e sul complesso degli investimenti fatti e in programma – ha sottolineato – Un’attività importante, ancor più centrale visti gli eventi estremi che con sempre maggior frequenza dobbiamo affrontare. E’ fondamentale far conoscere il lavoro che viene svolto sui corsi d’acqua, su cui occorre riflettere in termini di programmazione ma anche di prevenzione e sensibilizzazione. Un impegno a tutto tondo per mitigare i rischi e rendere le nostre città sempre più resilienti". Tra gli interventi straordinari che si sono conclusi recentemente, la realizzazione di un percorso di servizio sull’Elsa nella zona degli impianti sportivi della Virtus (357 mila euro), sempre sull’Elsa i lavori nella zona de "Il Masso" e "del Marri" (229 mila euro), e sullo Staggia gli interventi dietro la scuola media Leonardo Da Vinci (60 mila euro) e nell’area artigianale di Bellavista (30 mila euro).