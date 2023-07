Mensa a San Francesco Padre Alfred: "Pronti ad aiutare i bisognosi" Incontro con Lojudice

di Guido De Leo

Da martedì fino a fine agosto la mensa della Caritas si trasferisce dall’abituale sede di San Girolamo a San Francesco. Uno spostamento estivo necessario per svolgere alcuni lavori nella storica sede ma che è stato subito accolto con entusiasmo da volontari e sacerdoti del convento dei Padri Conventuali di San Francesco. "Il trasferimento estivo è reso necessario perché a San Girolamo devono fare dei lavori di ristrutturazione – dice Padre Aldred Parambakathu – quindi noi saremo attivi dal primo agosto fino al 31. Abbiamo trovato diversi volontari considerando che ci vogliono almeno quattro persone al giorno".

La campagna di adesioni di volontari, vecchi e nuovi, lanciata appena due settimane fa ha quindi dato immediatamente i suoi frutti. "Esatto e non possiamo che essere molto felici di ciò. Abbiamo trovato già tutte le persone che ci servono e venerdì abbiamo avuto, qui a San Francesco, un incontro speciale con il vescovo Augusto Paolo Lojudice e volontari per il momentaneo passaggio di testimone da suor Nevia".

Per padre Aldred Parambakathu si tratta della prima volta in Italia in una gestione di una mensa. "Siamo tre frati indiani e siamo a Siena da ottobre dell’anno scorso. In Italia sarà appunto la prima volta ma in India ho avuto molte esperienze di questo tipo. Sono contento di questa possibilità – aggiunge – a maggior ragione perché una parte delle persone che necessitano del nostro aiuto sono pakistani e lo dico da indiano. Ci aspettiamo numeri simili a quelli abituali per San Girolamo, ovvero tra 60 e 70 persone al giorno".

La soddisfazione è evidente per padre Alfred. "Sono ovviamente contento di aiutare le persone. Una responsabilità importante per tutti noi. Sono stato sei anni a Roma e ci sono affezionato ma devo ammettere che a Siena è molto bella, tranquilla e ci ha accolto benissimo".

Le modalità di accesso alla mensa, sottolineano dall’equipe della Caritas, sono le stesse dello scorso anno. Si passa attraverso il centro di ascolto della Caritas stessa, tramite il quale si ottiene la tessera da utilizzare per l’accesso alla mensa. "L’equipe della Caritas – si legge nella nota della Caritas Diocesana - intende ringraziare fin da ora Padre Alfred e la Comunità dei Padri francescani conventuali per la disponibilità degli spazi messi a disposizione e per la presenza che garantiranno durante il periodo estivo della mensa".